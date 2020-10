TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 23 ottobre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 23 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, presenta un’intervista esclusiva con Hernán Crespo, ex attaccante di Parma, Lazio, Inter e Milan. L’argentino parla di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, suo ex compagno di squadra in rossonero. In alto, sotto la testata, spazio proprio alla squadra di Stefano Pioli, capace di espugnare (3-1) il ‘Celtic Park‘ di Glasgow nella prima giornata del Gruppo H di Europa League.

Bene anche la Roma, che ha vinto 2-1 in Svizzera contro lo Young Boys. Male, invece, il Napoli, sconfitto in casa (0-1) dagli olandesi dell’AZ Alkmaar. Stasera Sassuolo-Torino apre il 5° turno di Serie A. Infine, l’Inter di Antonio Conte: i nerazzurri non subivano così tanti gol dal 2011.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>