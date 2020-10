Celtic-Milan, Pioli: “Stiamo veramente bene. Scudetto? Ecco cosa penso”

Celtic-Milan, le dichiarazioni di Stefano Pioli

CELTIC-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport’ al termine del match di Glasgow: le sue dichiarazioni.

Sul risultato della gara: “Abbiamo condotto bene la partita, ma il secondo tempo abbiamo giocato meno bene tecnicamente e abbiamo rischiato di più. Era importante dimostrare di non essere una squadra normale dopo una gara vinta come quella del derby. Dobbiamo continuare a provare a vincere ogni singola partita”.

Sul segreto del gruppo: “Credo che il segreto sia lavorare tutti in unica direzione: giocatori, staff, società. Stiamo lavorando bene e vogliamo provare a crescere, sebbene dobbiamo migliorare in tante situazioni. Il segreto parte dalla proprietà che ha voluto confermare il nostro modo di giocare, che ha acquistato giovani promettenti. Stiamo veramente bene a Milanello e cerchiamo di sfruttare ogni momento per crescere”.

Su qualcosa che lo può spaventare alla prima difficoltà: “E’ sicuro i risultati positivi ti danno forza poi arriveranno anche i momenti difficili. E’ vero che siamo una squadra giovane e lo sottolineo sempre, ma abbiamo anche personalità importanti, da Donnarumma a Romagnoli, Kessie, Kjaer e Ibra. Noi dovremo sfruttare anche i momenti difficili per capire dove migliorare e fare sempre di più. Pensiamo sempre che la prossima partita sia quella più difficile e importante. Con la Roma non sarà facile, ma vogliamo continuare il nostro percorso iniziato a gennaio. Siamo solo all’inizio”.

Su Milan-Roma e il riferimento alla sfida di giugno: “Tutte le gare contro la Roma e negli scontri diretti sono fondamentali. C’è sempre mancato quel poco per fare la differenza ma poi ci siamo riusciti. Mi aspetto una gara difficile perché hanno una qualità importantissima. Credo che sarà una partita molto bella”.

Sul percorso verso lo scudetto: “Mancano ancora tanti aspetti, noi crediamo di essere ad un buon livello, ma poi è la qualità dei nostri giocatori che può fare la differenza. Il nostro è un percorso che si deve sviluppare e non abbiamo fretta. Ci sono 3-4 squadre sulla carta più forti di noi, ma poi si sa che i pronostici possono essere invertiti”.

