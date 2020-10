Europa League, Celtic-Milan 1-3 al 90′: sofferenza finale, poi tre gol e tre punti

ULTIME NOTIZIE EUROPA LEAGUE CELTIC MILAN NEWS – Fischio finale al Celtic Park di Glasgow nella prima giornata del girone H d’Europa League. Celtic-Milan si è conclusa con la vittoria dei rossoneri per 3-1. Sofferenza finale, ma vittoria preziosa e meritata. Tre gol e tre punti per il Milan, che vola in testa al girone a pari punti con il Lille.

PRIMO TEMPO – Inizio in salita per i rossoneri, che soffrono la pressione e la dinamicità degli avversari. Ma è del Milan la prima occasione, ed è anche decisiva per il gol: cross di Castillejo alla Suso, e testa vincente di Rade Krunic, è 1-0 Milan al 14′. Appena cinque minuto dopo il gol, cala vertiginosamente la pressione avversaria e gli spazi si aprono. Ne approfittano i velocisti del Milan, a sinistra soprattutto, con Theo che crea sempre pericoli: è proprio il francese a servire l’assist per il gol del 2-0 firmato Brahim Diaz al 42′.

SECONDO TEMPO – Milan in gestione nella ripresa, non trova il terzo gol e abbassa i ritmi. Stacca la spina troppo presto, e al 75′ subisce il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo: è Elyonoussi a segnare di testa, male Tonali in marcatura. Tanta, troppa sofferenza nel finale, anche se gli avversari non creano pericoli clamorosi. Negli ultimissimi minuti è freddo il Milan nella gestione, e trova anche il terzo gol con Jans Petter Hauge su ottimo servizio di Saelemaekers. Tre punti e tre gol per i rossoneri, bene così!

