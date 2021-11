Milan-Porto, i voti della Gazzetta: il migliore è Tonali. Male Calabria

Le pagelle di Milan-Porto 1-1, gara della 4^ giornata della Champions 2021-2022. I voti dei rossoneri per 'La Gazzetta dello Sport'

Salvatore Cantone

Le pagelle di Milan-Porto 1-1, partita valida per la 4^ giornata della Champions League 2021-2022, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il giudizio complessivo per il Diavolo è 6 con questa motivazione: "Soffre l’avvio shock e si ritrova a dover inseguire: poca gamba, idee ancora meno. Ma rimette in piedi anche questa, e spera ancora". Vediamo però gli altri voti nel dettaglio.

Tatarusanu. Tra il Milan di ieri e quello dell’Olimpico ci sono pochi punti di contatto, uno è “Tata”: stoppa Grujic e Taremi, salvando i suoi dal tracollo. Voto 6,5

Calabria, il peggiore. Luis Diaz gli scivola via sul gol, lui non si riprende più: sempre in affanno, sempre a rincorrere. E dalle sue parti il Milan balla clamorosamente. Voto 4,5

Kalulu. Bell’impatto, non solo per il tiro dal quale nasce il pari. Complice anche il calo dei portoghesi, guadagna metri e riequilibra le fasce. Voto 6,5

Tomori. Alterna buone chiusure a qualche sbavatura di troppo. Ultimamente vive di alti e bassi, per il derby dovrà ritrovare continuità nei 90 minuti. Voto 6

Romagnoli. Non dà mai l’impressione di essere in controllo della partita, e manca di precisione in impostazione: ogni lancio in avanti è una palla persa. Voto 5,5

Theo Hernandez. Serata strana: parte contratto e soffre la foga portoghese, ma alla distanza riesce a fare valere la sua fisicità e tenta un paio di percussioni delle sue. Voto 6

Bennacer. Lo scippo di Grujic sull’1-0 è viziato da un fallo, ma la dinamica dell’azione è la foto della sua partita: tanti duelli persi, lucidità al minimo. Voto 5,5

Tonali, il migliore. Ci mette muscoli e testa, non perde mai la bussola anche perché è tra i pochi a reggere il ritmo imposto dal Porto. Un paio di belle galoppate da “ala”. Voto 7

Kessie. Sarà che rimpiazzare un Tonali così imperioso era una missione quasi impossibile, ma Franck ci mette del suo: impreciso e piuttosto molle. Voto 5.5

Saelemaekers. Più generosità che idee: ronza intorno a Sanusi senza pungere. Leao gli offre un buon pallone sul finire del primo tempo, lui spara in curva. Voto 5.5

Brahim Diaz. Un peso piuma che fa il solletico ai colossi del Porto. Non trova guizzi. Un mese senza campo si è fatto sentire. Voto 5

Leao. Da agosto a oggi le ha giocate tutte e si vede: gli strappi alla Rafa sono rarità, non si muove convinto sulle imbucate di Tonali. Esce stremato. Voto 5.5

Giroud. Il passo del Porto non fa per lui, ma si arrangia con mestiere. Chiama Diogo Costa alla parata scenografica, poi innesca il pari. Voto 6

Ibrahimovic. Entra e spaventa i Dragoni: fa le prove quando lo cerca Leao, poi va in gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Theo. Ci si rivede a Madrid... Voto 6

Pioli. Resta a digiuno di successi in Champions, anche se non ha molto da rimproverarsi. Non è questione di turnover (limitato, peraltro) ma di energie: squadra stanca. Voto 6