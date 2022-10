Milan-Monza 4-1: le pagelle dei rossoneri de ‘La Gazzetta dello Sport’

Ecco i voti e le pagelle de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi sulla partita vinta ieri dal Milan a 'San Siro' contro il Monza

Enrico Ianuario

Il Milan ieri è stato protagonista di una strepitosa vittoria rifilata ai danni del Monza. I rossoneri hanno vinto 4-1 grazie ai gol di Brahim Diaz - autore di una doppietta -, Origi e Leao, mentre di Ranocchia il gol dei brianzoli. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha riportato sulle proprie pagine le pagelle dei calciatori di Stefano Pioli.

Il migliore in campo, Brahim Diaz - Trequartista, esterno destro e ora mezzala. Se in condizioni, è un top. Ricorda un po' Dybala per imprevedibilità, manovra e soluzioni in zona gol, ha meno classe, ma più ritmo nelle gambe. Un gol da 10 e uno da 9. Indispensabile a Zagabria. Voto: 8.

Il peggiore in campo, De Ketelaere - Qualche cosina bellina qua e là, ma deve togliersi di dosso quei diminutivi che ne accarezzano la classe, non ne ha bisogno. Deve metterci la cattiveria di Diaz, ancora non ce l'ha. In più il 'liscio' sottoporta grida vendetta. Chiude da falso 9. Voto: 5.

Tatarusanu - Due belle parate anche se centrali su Carboni e Carlos Augusto, una sul tiro da fuori di Sensi. Qualche dubbio sulla punizione di Ranocchia, in compenso il lancio rapido che innesca la rete dell'1-0. Voto: 6.5.

Dest - Per un tempo sembra lui Theo, con 2-3 scatti in diagonale che mettono in crisi l'asse sinistro del Monza. Gambe velocissime, pare di vedere Calabria. Esce soltanto per affaticamento. Voto 6.5.

Kjaer - In recupero graduale. Un buon primo tempo tranquillo, con il solito senso della posizione, quindi spazio a Gabbia. Voto: 6.

Tomori - Due anticipi e piedi educati in impostazione. Soprattutto personalità: non si capisce come Southgate ne faccia a meno. L'impressione è che se la cavi sempre con la sua elasticità. Voto: 6.5.

Hernandez - Un tempo tranquillo, un secondo da Theo, spesso laterale a 5 con licenza di affondo e cross. Assist a Leao. Però: perché quegli atteggiamenti? La vendetta su Pessina è da giallo. Voto: 7.

Bennacer - Quasi tutta la partita da vertice basso, con Pobega che l'assiste. Ha definitivamente ritrovato il ritmo del primo anno rossonero: la sua velocità di esecuzione e pensiero è una delle chiavi. Voto: 7.

Pobega - Infaticabile. Per permettersi Diaz mezzala ci vuole uno che copra il centrocampo per lui, avanti e indietro. Lo fa con abnegazione e testa: 90' senza arrendersi mai. Andando anche al tiro. Voto: 6.5.

Messias - Il suo lavoro non è sempre alla luce del sole, ma nell'economia del Milan è fondamentale. Attaccante laterale ma anche esterno a cinque che difende. Mezzo 2-0 lo crea lui a destra. Voto: 7.

Origi - Si muove niente male il vice Giroud: punto di riferimento per aprire spazi o terminale centrale. Manovra e area. Sta entrando negli schemi, il gol da fuori, senza schemi, è splendido. Voto: 7.

Rebic - A volte sembra svogliato o deconcentrato. Un paio di errori di misura, poi un paio di scatti, ma mai concreto come i compagni. Diaz lo lancia in porta, tira su Di Gregorio. Voto: 5.5.

Kalulu - Pioli ha un tesoro: entra, compone la difesa a 3 con Gabbia e Tomori, poi va a 4, non perde un colpo. Sempre al posto giusto: respinta su Caprari come una parata. Voto: 6.5.

Leao - A riposo con vista su Zagabria. Ma bastano la mezzora finale, e un Monza indifeso, per lanciare la sua corsa in dribbling e fargli segnare un gol. Con tutto il tempo per prendere la mira. Milan, schiantato il Monza 4-1: Diaz super, Origi e Leao incidiono.