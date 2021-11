Fiorentina-Milan 4-3, i voti del CorSport: gara dai due volti per Theo

Ecco le pagelle dei rossoneri in Fiorentina-Milan firmate dal 'Corriere dello Sport'. Theo Hernandez sottotono, Leao crea pericoli

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha stilato le pagelle di Fiorentina-Milan. Una gara sfortunata per i rossoneri, che trovano la prima sconfitta stagionale dopo 13 partite. I peggiori in campo sono Ciprian Tatarusanu e Matteo Gabbia (4,5). Il portiere si lascia scappare il pallone di mano in maniera quasi grottesca, con il difensore completa l'opera, Inoltre Dusan. Vlahovic lo brucia in occasione del gol del momentaneo 3-0. Theo Hernandez inaugura una sfilza importante di 5 in pagella. Gara dai due volti per il francese, che serve benissimo Zlatan Ibrahimović, ma poi regala il gol del definitivo ko a Vlahovic,