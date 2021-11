Mercato Milan – Dalla Spagna: in uscita dal Real Madrid, il Diavolo ci prova

Il cosiddetto 'mercato di riparazione' è ormai alle porte. La finestra di gennaio viene spesso usata dai vari club per mettere una toppa ad eventuali problemi sorti nel corso dell'anno. In altri casi, invece, può essere utile per coprire dei buchi della rosa non colmati nel corso del mercato estivo. Questi può essere il caso di un Milan che si ritrova con il solo Brahim Diaz a fare il vero numero 10 e che, in sua assenza, si trova costretto ad adattare Rade Krunic. Ed ecco che, dalla Spagna, potrebbe arrivare un assist importante.