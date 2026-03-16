Lazio-Milan, Estupinan serata da horror: Isaksen se lo mangia. Errori

Lazio-Milan 1-0, una partita difficilmente comprensibile quella giocata dalla squadra rossonera entrata con pochissima voglia di fare e di vincere una gara che avrebbe permesso ai rossoneri di riaprire davvero il campionato. Invece la squadra di Allegri ha perso con merito giocando male e senza mai davvero impensierire la difesa messa molto bene in campo da Sarri. Tra i peggiori in campo sicuramente Pervis Estupinan che ha sbagliato tanti passaggi facili e decisioni facili. In più l'errore sul gol decisivo di Isaksen pesa tantissimo. Ecco le pagelle del terzino dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>