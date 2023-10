Pagelle a confronto: ma Leao?? I voti (discutibili) di Borussia-Milan

Ma che partita hai visto?? Almeno una volta nella vita, lo abbiamo detto tutti. Quante volte - dopo una gara del Milan - non ci siamo trovati d'accordo con i voti letti sui siti o quotidiani? Da oggi, su PianetaMilan.it, inauguriamo una nuova rubrica, mettendo a confronto le pagelle dei giornali. In particolare, cercheremo di evidenziare i casi in cui ci sono state grosse diversità di vedute. Voti discussi o, come dire, discutibili. Non salviamo nessuno, nemmeno noi stessi. Diteci nei commenti e sui nostri social cosa ne pensate. Abbiamo preso in considerazione le nostre pagelle e quelle de La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport.