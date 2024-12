Serie C – Vis Pesaro-Milan Futuro: le formazioni ufficiali

Allo stadio Tonino Bonelli, la Vis Pesaro ospiterà il Milan Futuro alle ore 15.00, nella speranza di proseguire la sua ascesa verso il vertice della partita.I marchigiani, reduci da 3 vittorie consecutive, si sono portati al quarto posto, mentre il Milan di Bonera è in cerca dei 3 punti per risalire in classifica. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali: