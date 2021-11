Spagna-Svezia, formazioni ufficiali: Ibrahimovic e Brahim Diaz in panchina

Le formazioni ufficiali di Spagna-Svezia, gara decisiva per la qualificazione al Mondiale. I milanisti Ibrahimovic e Brahim Diaz in panchina

Mancano pochissimi minuti al fischio d'inizio di Svezia-Spagna, gara decisiva per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Chi vince strappa il pass, in caso di pareggio passano le 'Furie Rosse'. Le due squadre se la giocano senza i calciatori del Milan Zlatan Ibrahimović e Brahim Diaz, entrambi in panchina. Queste le formazioni ufficiali.