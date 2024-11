Alle ore 17:30 scenderanno in campo Pontedera e Milan Futuro per la 13^ giornata del campionato di Serie C 2024/2025. Daniele Bonera rilancia dal 1' Francesco Camarda e Silvano Vos, rimasti fuori inizialmente nell'ultima uscita. Altra panchina, invece, per Mattia Liberali. Ecco, dunque, le formazioni ufficiali.