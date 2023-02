Milan-Tottenham, le formazioni ufficiali: Pioli cambia in ogni reparto

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Tottenham , partita di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, Stefano Pioli e Antonio Conte .

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Matar Sarr, Perišić; Kulusevski, Son; Kane. A disposizione: Austin, Whiteman, Davies, Porro, D. Sánchez, Tanganga, Devine, Danjuma, L. Moura, Richarlison. Allenatore: Conte.