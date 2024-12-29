Milan-Roma, formazioni ufficiali: Theo Hernandez titolare. Sorpresa…

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jiménez; Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Pavlović, Tomori; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Liberali. Allenatore: Paulo Fonseca.
ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Ryan; Abdulhamid, Çelik, Dahl, Hermoso, Sangaré; Baldanzi, Le Fee, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Shomurodov, Soulé. Allenatore: Claudio Ranieri. LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Roma in diretta tv o streaming >>>
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