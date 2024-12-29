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Milan-Roma, formazioni ufficiali: Theo Hernandez titolare. Sorpresa…

Le formazioni ufficiali di Milan-Roma, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-25
Le formazioni ufficiali di Milan-Roma, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025. Così in campo alle ore 20:45 a 'San Siro'!
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Roma, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Paulo Fonseca e Claudio Ranieri.

Fonseca sorprende ancora una volta: a centrocampo spazio di nuovo a Terracciano dopo la buona prestazione di Verona. In attacco torna Morata da titolare. Jimenez sostituisce Leao infortunato, mentre Theo Hernandez torna di nuovo da titolare.

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MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jiménez; Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Pavlović, Tomori; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Liberali. Allenatore: Paulo Fonseca.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Ryan; Abdulhamid, Çelik, Dahl, Hermoso, Sangaré; Baldanzi, Le Fee, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Shomurodov, Soulé. Allenatore: Claudio Ranieri. LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Roma in diretta tv o streaming >>>

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