Milan-Panathinaikos, le formazioni ufficiali dell’amichevole: Pioli cambia

Quasi tutto pronto per l'amichevole Milan-Panathinaikos, in programma alle 20:30 allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Sono ufficiali le scelte di Stefano Pioli, che decide per il passaggio al 4-4-2. In campo Ante Rebic e Rafael Leao insieme, con quest'ultimo largo e il primo vicino a Olivier Giroud. Solo panchina invece per Ismael Bennacer. Ecco le formazioni.