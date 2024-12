Milan Futuro-Virtus Entella, formazioni ufficiali: ecco la scelta su Camarda

Milan Futuro-Virtus Entella, gara valida per l'ultima partita del girone di andata della Serie C Now 2024-25. L'avversario per i ragazzi di Daniele Bonera è tosto: la squadra di Fabio Gallo è imbattuta in campionato da 13 partite ed è la terza forza del Gruppo B, a soli due punti dalla testa. Ecco la classifica prima della sfida odierna.