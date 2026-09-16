Amorim rivoluziona il Milan: le scelte ufficiali contro il Benfica con tanti cambi

Sorprese nell'undici rossonero per il debutto europeo. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Benfica, le mosse di Amorim e tutto il calendario della competizione
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Giornata importante per il Milan di Ruben Amorim: alle 21 presso lo stadio 'Meazza' in San Siro, i rossoneri ospiteranno il Benfica (qui il live della partita) per la gara valida per la prima giornata della fase campionato dell'Europa League 2026-27. Primo test europeo per il Diavolo che affronterà una squadra in grande forma e che parte tra le favorite per la vittoria finale. Ecco le formazioni ufficiali della partita.
Formazioni Ufficiali
- MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos.
- A disp.: Torriani; Estupiñan, Gabbia, Gila, Tomori; Loftus-Cheek, Modrić, Moreira, Pulisic, Rabiot, Saelemaekers; Camarda.
- All.: Amorim.
- BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Araújo, El Karouani; Aursnes, Palhinha; Kamiński, Sudakov, Lukébakio; Durán.
- A disp.: Soares; Dahl, Lenglet; Barreiro, Barrenechea, Echeverri, Man. Silva; Cabral, Pavlidis, Prestianni, Schjelderup, R. Silva.
- All.: Mar. Silva.
Ricordiamo anche tutto il calendario del Milan in Europa League.
- 1ª GIORNATA (mercoledì 16 settembre 2026, ore 21.00): Milan-Benfica
- 2ª GIORNATA (giovedì 15 ottobre 2026, ore 18.45): Salisburgo-Milan
- 3ª GIORNATA (giovedì 22 ottobre 2026, ore 21.00): Bournemouth-Milan
- 4ª GIORNATA (giovedì 5 novembre 2026, ore 18.45): Milan-Ferencváros
- 5ª GIORNATA (giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45): Olympiakos-Milan
- 6ª GIORNATA (giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00): Milan-Sunderland
- 7ª GIORNATA (giovedì 21 gennaio 2027, ore 21.00): Levski Sofia-Milan
- 8ª GIORNATA (giovedì 28 gennaio 2027, ore 21.00): Milan-Ararat Armenia.
Il turnover di Ruben Amorim è normale visto che poi i rossoneri giocheranno in campionato domenica contro il Lecce. Proprio l'Europa League sarà interessante per due fattori su tutti:
- Il primo vedere a che punto è la squadra rossonera visto che giocherà contro squadre europee che hanno un altro tipo di calcio rispetto alle squadre italiane.
- Secondo punto: si potrà dare spazio e continuità a calciatori che non riusciranno a trovare minuti in campionato. Così facendo Amorim può accontentare tutta la rosa a sua disposizione.
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