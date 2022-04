Formazioni ufficiali Milan-Bologna: Brahim Diaz e non Kessie sulla trequarti

Le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, partita della 31^ giornata della Serie A 2021-2022. Così in campo alle ore 20:45 a San Siro

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Aebischer, Barrow; Arnautovic. A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Bonifazi, Kasius, Mbaye, Orsolini, Vignato, Viola, Soriano, Falcinelli, Sansone, Santander. Allenatore: Mihajlović (in panchina Tanjga e De Leo). Ecco come e dove seguire Milan-Bologna di Serie A in tv o diretta streaming >>>