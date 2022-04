Formazioni ufficiali Lazio-Milan, Pioli cambia ancora: c’è Messias

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2021-2022. Così in campo allo 'Stadio Olimpico'

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré, Bakayoko, Krunic, Castillejo, Saelemaekers, Ibrahimovic, Maldini, Rebic, Lazetic. Ecco come e dove vedere Lazio-Milan in tv e in streaming