Le formazioni ufficiali di Milan-Inter, derby valido per la semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025. Così in campo a San Siro!

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Inter, derby valido per la semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025 che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Sérgio Conceição e Simone Inzaghi. Musah non ci sarà per febbre.