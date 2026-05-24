Il momento delle due squadre—
Milan-Cagliari: dove vederla in diretta TV—
Fino alla stagione 2028-2029, i diritti televisivi della Serie A sono assegnati a DAZN, che trasmette tutti i 10 match di ogni turno (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky). La sfida tra rossoneri e sardi sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.
Per assistere al match in TV è necessario disporre di un abbonamento attivo alla piattaforma e utilizzare l'applicazione ufficiale tramite:
Come seguire la partita in diretta streaming—
La copertura di DAZN include anche la trasmissione online. La telecronaca dell'evento sarà affidata alla coppia formata da Pierluigi Pardo e dall'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini.
Gli utenti abbonati potranno connettersi alla diretta streaming attraverso due modalità:
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