Milan-Cagliari: dove vederla in diretta TV

Fino alla stagione 2028-2029, i diritti televisivi della Serie A sono assegnati a DAZN, che trasmette tutti i 10 match di ogni turno (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky). La sfida tra rossoneri e sardi sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.