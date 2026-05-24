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Dove vedere Milan-Cagliari oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario

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Tutte le informazioni su Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026: data, orario ufficiale, diretta TV e come seguirla in streaming su DAZN
Daniele Triolo Redattore 

LA Serie A 2025-2026 giunge al suo atto finale. Oggi, domenica 24 maggio alle ore 20:45, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro ospiterà la sfida Milan-Cagliari, valevole per la 38ª e ultima giornata di campionato.

Si tratta di un match decisivo per l'accesso alla prossima Champions League. Ecco tutto quello che c'è da sapere su orari, canali TV e piattaforme streaming per seguire la partita.

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Il momento delle due squadre

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  • Il Milan di Massimiliano Allegri occupa attualmente il 3° posto in classifica con 70 punti, totalizzati attraverso 20 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte nelle 37 sfide giocate.

  • Il Cagliari guidato da Fabio Pisacane si presenta a 'San Siro' al 16° posto in graduatoria a quota 40 punti, frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte.

    • Milan-Cagliari: dove vederla in diretta TV

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    Fino alla stagione 2028-2029, i diritti televisivi della Serie A sono assegnati a DAZN, che trasmette tutti i 10 match di ogni turno (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky). La sfida tra rossoneri e sardi sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

    Per assistere al match in TV è necessario disporre di un abbonamento attivo alla piattaforma e utilizzare l'applicazione ufficiale tramite:

  • Smart TV compatibili.

  • Console di gioco (Xbox One, One S, One X, Series X/S e PlayStation 4/5).

  • Decoder abilitati come TIMVISION BOX.

  • Dispositivi di streaming come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

    • Come seguire la partita in diretta streaming

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    La copertura di DAZN include anche la trasmissione online. La telecronaca dell'evento sarà affidata alla coppia formata da Pierluigi Pardo e dall'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini.

    Gli utenti abbonati potranno connettersi alla diretta streaming attraverso due modalità:

  • Via Browser: Collegandosi al sito web ufficiale di DAZN da PC o notebook.

  • Via App: scaricando l'applicazione ufficiale di DAZN su dispositivi mobili come smartphone e tablet (sia su sistemi operativi iOS che Android).

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