Il Milan conosce il proprio calendario fino alla conclusione del girone d'andata. La Lega Serie A ha infatti comunicato date, orari e programmazione televisiva delle gare dalla 12^ alla 19^ giornata del campionato 2026-2027, definendo così gli appuntamenti che attendono la squadra di Rúben Amorim dopo la sosta per le Nazionali.

I rossoneri torneranno in campo domenica 22 novembre, quando ospiteranno il Frosinone a San Siro alle ore 18:00. Da quel momento inizierà una fase particolarmente intensa, con diversi impegni ravvicinati tra campionato ed Europa League.

Milan, il calendario dopo la sosta: date e orari

12ª giornata : Milan-Frosinone, domenica 22 novembre alle 18:00 (DAZN e Sky).

: Milan-Frosinone, domenica 22 novembre alle 18:00 (DAZN e Sky). Europa League : Olympiacos-Milan, giovedì 26 novembre alle 18:45.

: Olympiacos-Milan, giovedì 26 novembre alle 18:45. 13ª giornata : Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre alle 20:45 (DAZN).

: Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre alle 20:45 (DAZN). 14ª giornata : Milan-Parma, domenica 6 dicembre alle 20:45 (DAZN).

: Milan-Parma, domenica 6 dicembre alle 20:45 (DAZN). Europa League : Milan-Sunderland, giovedì 10 dicembre alle 21:00.

: Milan-Sunderland, giovedì 10 dicembre alle 21:00. 15ª giornata : Napoli-Milan, domenica 13 dicembre alle 20:45 (DAZN).

: Napoli-Milan, domenica 13 dicembre alle 20:45 (DAZN). 16ª giornata : Milan-Como, sabato 19 dicembre alle 18:00 (DAZN).

: Milan-Como, sabato 19 dicembre alle 18:00 (DAZN). 17ª giornata : Monza-Milan, sabato 2 gennaio alle 20:45 (DAZN e Sky).

: Monza-Milan, sabato 2 gennaio alle 20:45 (DAZN e Sky). 18ª giornata : Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio alle 20:45 (DAZN e Sky).

: Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio alle 20:45 (DAZN e Sky). 19ª giornata: Roma-Milan, sabato 9 gennaio alle 18:00 (DAZN).

Il tour de force tra dicembre e gennaio

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Ecco il programma completo dei rossoneri fino alla diciannovesima giornata:Il calendario propone diversi appuntamenti importanti per il Milan. A dicembre, dopo la sfida contro il Parma, i rossoneri saranno attesi dal doppio confronto con Sunderland e Napoli, con appena tre giorni di distanza tra le due partite. Seguirà la gara casalinga contro il Como del 19 dicembre, ultimo impegno prima della pausa natalizia.Il nuovo anno si aprirà invece con tre partite in una settimana: Monza-Milan il 2 gennaio, Milan-Fiorentina il 5 e Roma-Milan il 9. Un programma che richiederà ad Amorim una gestione attenta delle energie e delle rotazioni, soprattutto considerando gli impegni europei che accompagneranno la squadra anche nella parte finale del 2026.