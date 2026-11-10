La Lega ha comunicato la programmazione dalla 12ª alla 19ª giornata: per i rossoneri anche Napoli, Como e Roma prima della fine del girone d'andata
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Il Milan conosce il proprio calendario fino alla conclusione del girone d'andata. La Lega Serie A ha infatti comunicato date, orari e programmazione televisiva delle gare dalla 12^ alla 19^ giornata del campionato 2026-2027, definendo così gli appuntamenti che attendono la squadra di Rúben Amorim dopo la sosta per le Nazionali.
I rossoneri torneranno in campo domenica 22 novembre, quando ospiteranno il Frosinone a San Siro alle ore 18:00. Da quel momento inizierà una fase particolarmente intensa, con diversi impegni ravvicinati tra campionato ed Europa League.
Milan, il calendario dopo la sosta: date e orariEcco il programma completo dei rossoneri fino alla diciannovesima giornata:
- 12ª giornata: Milan-Frosinone, domenica 22 novembre alle 18:00 (DAZN e Sky).
- Europa League: Olympiacos-Milan, giovedì 26 novembre alle 18:45.
- 13ª giornata: Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre alle 20:45 (DAZN).
- 14ª giornata: Milan-Parma, domenica 6 dicembre alle 20:45 (DAZN).
- Europa League: Milan-Sunderland, giovedì 10 dicembre alle 21:00.
- 15ª giornata: Napoli-Milan, domenica 13 dicembre alle 20:45 (DAZN).
- 16ª giornata: Milan-Como, sabato 19 dicembre alle 18:00 (DAZN).
- 17ª giornata: Monza-Milan, sabato 2 gennaio alle 20:45 (DAZN e Sky).
- 18ª giornata: Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio alle 20:45 (DAZN e Sky).
- 19ª giornata: Roma-Milan, sabato 9 gennaio alle 18:00 (DAZN).
Il tour de force tra dicembre e gennaioIl calendario propone diversi appuntamenti importanti per il Milan. A dicembre, dopo la sfida contro il Parma, i rossoneri saranno attesi dal doppio confronto con Sunderland e Napoli, con appena tre giorni di distanza tra le due partite. Seguirà la gara casalinga contro il Como del 19 dicembre, ultimo impegno prima della pausa natalizia.
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