Fischietto friulano per il debutto di Rúben Amorim contro Ignazio Abate. Al V.A.R. c'è Paolo Silvio Mazzoleni. L'ultimo incrocio col Diavolo fu un KO a San Siro
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
L'attesa per il debutto ufficiale del nuovo Milan guidato da Rúben Amorim sta per esaurirsi. Domenica 23 agosto, alle ore 20:45, i riflettori dello Stadio Olimpico Grande Torino si accenderanno per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere la delicata sfida tra i rossoneri e i granata dell'ex Ignazio Abate sarà l'arbitro Luca Zufferli, fischietto classe 1990 appartenente alla sezione A.I.A. di Udine.
La squadra arbitrale completa e gli incroci al V.A.R.Il direttore di gara friulano sarà coadiuvato da una squadra arbitrale di grande esperienza. I due assistenti di linea designati sono Filippo Bercigli e Andrea Zingarelli, mentre nel ruolo di quarto uomo agirà Davide Massa. La cabina di regia del V.A.R. per Torino-Milan sarà invece affidata alla collaudata esperienza di Paolo Silvio Mazzoleni, che si avvarrà del supporto di Alberto Santoro come AVAR.
I precedenti storici: lo score di Zufferli con Torino e MilanI precedenti statistici estratti dalla carriera del fischietto di Udine delineano scenari interessanti per entrambe le formazioni. Zufferli ha incrociato finora il Torino in 4 occasioni ufficiali: il bilancio complessivo pende verso l'equilibrio con una vittoria granata e tre pareggi. L'ultimo incrocio in ordine di tempo con il club piemontese risale a pochi mesi fa, precisamente al pirotecnico derby Torino-Juventus terminato 2-2 lo scorso 24 maggio.
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