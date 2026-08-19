L'attesa per il debutto ufficiale del nuovo Milan guidato da Rúben Amorim sta per esaurirsi. Domenica 23 agosto, alle ore 20:45, i riflettori dello Stadio Olimpico Grande Torino si accenderanno per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere la delicata sfida tra i rossoneri e i granata dell'ex Ignazio Abate sarà l'arbitro Luca Zufferli, fischietto classe 1990 appartenente alla sezione A.I.A. di Udine.

La squadra arbitrale completa e gli incroci al V.A.R.

I precedenti storici: lo score di Zufferli con Torino e Milan

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Il direttore di gara friulano sarà coadiuvato da una squadra arbitrale di grande esperienza. I due assistenti di linea designati sono Filippo Bercigli e Andrea Zingarelli, mentre nel ruolo di quarto uomo agirà Davide Massa. La cabina di regia del V.A.R. per Torino-Milan sarà invece affidata alla collaudata esperienza di, che si avvarrà del supporto di Alberto Santoro come AVAR.I precedenti statistici estratti dalla carriera del fischietto di Udine delineano scenari interessanti per entrambe le formazioni. Zufferli ha incrociato finora il Torino in 4 occasioni ufficiali: il bilancio complessivo pende verso l'equilibrio con. L'ultimo incrocio in ordine di tempo con il club piemontese risale a pochi mesi fa, precisamente al pirotecnico derby Torino-Juventus terminato 2-2 lo scorso 24 maggio.I fari dell'analisi si spostano inevitabilmente sui 5 precedenti che legano l'arbitro friulano alla storia del Diavolo. Lo score del Milan sotto la sua direzione recita. L'ultimo incrocio evoca un ricordo decisamente amaro per il pubblico rossonero: lo scorso 10 maggio, sul prato di San Siro, Zufferli era infatti il direttore di gara del match che ha visto il Milan arrendersi tra le mura amiche all'Atalanta con il risultato di 2-3.