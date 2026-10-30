Il patron rossonero si presenta a Milanello insieme a Ibrahimovic. Ecco chi arbitrerà il derby tra Milan e Inter
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Scelta fatta per quanto riguarda la squadra arbitrale per il derby Milan-Inter, valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026-27. L'arbitro dell'incontro sarà Marco Guida.
La composizione completa della squadra arbitrale prevede:
- Arbitro: Marco Guida (sezione di Torre Annunziata)
- Assistenti guardalinee: Peretti e Perrotti
- Quarto uomo: Di Bello
- VAR: Mazzoleni
- Assistente VAR (AVAR): Camplone
Sono 43 i precedenti del Diavolo con il fischietto campano, con un bilancio complessivo di 20 vittorie rossonere, 11 pareggi e 12 sconfitte. Per il Milan si tratta di una partita importantissima, visto che la squadra dovrà vincere per non far scappare a più dieci punti l'Inter, al momento in testa al campionato e ancora imbattuta in questo torneo.
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In mattinata, il numero uno del Milan ha parlato così della stracittadina milanese a "La Gazzetta dello Sport":
"Come dice Amorim, guardo al derby come a una “semplice” partita. Senza pensare che, in caso di vittoria, ci avvicineremmo in classifica. Dobbiamo fare il nostro lavoro, giocare a calcio, segnare e migliorare su tutto. Rispetto Marotta e l’organizzazione del suo club che, anche quando Inzaghi se n’è andato, non hanno perso un colpo. Un po’ come il Liverpool che ha fatto una stagione da record con Slot al posto di Klopp. È quello a cui aspiro per noi. L’Inter ha tutto il diritto di essere dove è ora. Se lo sono guadagnato e li rispetto per questo. Sento la competizione con loro? Eccome! Mi fanno perdere il sonno? Assolutamente sì. La competizione va bene e sono fiducioso che riusciremo ad arrivare a quel livello. È soltanto questione di tempo prima che diventeremo migliori, che solleveremo quel trofeo (la coppa dello scudetto, ndr ). Non sarà facile e non ci verrà regalato niente. So molto bene cosa c’è in palio domani e so quanto siano forti. E non vedo l’ora che arrivi il derby. Non sto più nella pelle".
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