L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per il primo turno infrasettimanale di campionato. Sarà il fischietto marchigiano Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere Milan-Bologna, match valevole per la 9^ giornata di Serie A. La sfida tra i rossoneri di Rúben Amorim e i rossoblù guidati da Raffaele Palladino è in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 18:30 sul prato di San Siro.

La squadra arbitrale completa e i precedenti di parità assoluta

Il direttore di gara classe 1984 sarà coadiuvato per l'occasione dagli assistenti di linea Giovanni Baccini e Pietro Dei Giudici. Nel ruolo di quarto uomo agirà Andrea Colombo, mentre la cabina V.A.R. sarà affidata ad Antonio Giua con il supporto di Daniele Paterna in qualità di A.V.A.R..

Ad accendere l'interesse statistico intorno a questa designazione è il bilancio storico del fischietto di Macerata con i due club. Nei 6 precedenti ufficiali in cui Sacchi ha diretto il Milan, si registra una parità assoluta con 3 vittorie rossonere e 3 sconfitte, senza che sia mai stato registrato un singolo pareggio.

L'ultimo incrocio con il Diavolo evoca ottimi ricordi ai tifosi milanisti: risale infatti all'11 aprile 2025, un rotondo Udinese-Milan 0-4 firmato dalle reti di Rafael Leão, Strahinja Pavlović, Theo Hernández e Tijani Reijnders sotto la precedente gestione tecnica di Sérgio Conceição.

I numeri di Sacchi con il Bologna e l'ultimo incrocio con i felsinei

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Anche l'incrocio statistico con ilracconta di una simmetria totale. Nei 10 precedenti complessivi diretti da Sacchi con i rossoblù sul terreno di gioco, lo score recita esattamente 3 vittorie emiliane, 4 pareggi e 3 sconfitte.Per trovare l'ultimo incrocio tra il fischietto marchigiano e i felsinei bisogna tornare al 28 dicembre 2025 in campionato. In quell'occasione la sfida del Dall'Ara contro il Sassuolo terminò sul punteggio di 1-1, con il gol del momentaneo vantaggio bolognese siglato dal centrocampista Giovanni Fabbian, poi ripreso dalla marcatura ospite di Tarik Muharemović. Un direttore di gara che evoca dunque equilibrio e che dirigerà una sfida delicatissima prima dell'attesissimo derby milanese.