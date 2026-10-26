Juan Luca Sacchi dirigerà il turno infrasettimanale a San Siro. Curiosa statistica: vanta un bilancio di perfetta parità sia con il Milan sia con il Bologna
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L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per il primo turno infrasettimanale di campionato. Sarà il fischietto marchigiano Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere Milan-Bologna, match valevole per la 9^ giornata di Serie A. La sfida tra i rossoneri di Rúben Amorim e i rossoblù guidati da Raffaele Palladino è in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 18:30 sul prato di San Siro.
La squadra arbitrale completa e i precedenti di parità assolutaIl direttore di gara classe 1984 sarà coadiuvato per l'occasione dagli assistenti di linea Giovanni Baccini e Pietro Dei Giudici. Nel ruolo di quarto uomo agirà Andrea Colombo, mentre la cabina V.A.R. sarà affidata ad Antonio Giua con il supporto di Daniele Paterna in qualità di A.V.A.R..
Ad accendere l'interesse statistico intorno a questa designazione è il bilancio storico del fischietto di Macerata con i due club. Nei 6 precedenti ufficiali in cui Sacchi ha diretto il Milan, si registra una parità assoluta con 3 vittorie rossonere e 3 sconfitte, senza che sia mai stato registrato un singolo pareggio.
L'ultimo incrocio con il Diavolo evoca ottimi ricordi ai tifosi milanisti: risale infatti all'11 aprile 2025, un rotondo Udinese-Milan 0-4 firmato dalle reti di Rafael Leão, Strahinja Pavlović, Theo Hernández e Tijani Reijnders sotto la precedente gestione tecnica di Sérgio Conceição.
I numeri di Sacchi con il Bologna e l'ultimo incrocio con i felsineiAnche l'incrocio statistico con il Bologna racconta di una simmetria totale. Nei 10 precedenti complessivi diretti da Sacchi con i rossoblù sul terreno di gioco, lo score recita esattamente 3 vittorie emiliane, 4 pareggi e 3 sconfitte.
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