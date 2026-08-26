La A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni ufficiali per il secondo turno del campionato di Serie A 2026-2027. Sarà il fischietto Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo, a dirigere l'anticipo del venerdì sera tra il Milan di Rúben Amorim e il Venezia guidato da Giovanni Stroppa, in programma allo stadio San Siro di Milano. Una scelta d'esperienza per una sfida delicata che segna il debutto casalingo stagionale della formazione rossonera davanti al proprio pubblico.

La squadra arbitrale completa: assistenti, Quarto Uomo e squadra VAR

I precedenti del Milan con Manganiello: statistica e ultimo incrocio

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I numeri del Venezia e l'incredibile ricorso storico al Penzo

Il direttore di gara piemontese, classe 1981, sarà supportato da una squadra arbitrale ben strutturata per garantire il corretto svolgimento dei novanta minuti sul terreno del Meazza. Gli assistenti di linea designati sono Marcello Rossi e Pietro Dei Giudici, mentre il ruolo di Quarto Uomo è stato affidato a Matteo Marcenaro. La cabina di regia tecnologica vedrà all'operain qualità di addetto al, coadiuvato dall'assistentenel ruolo di AVAR.I precedenti storici sorridono ampiamente al club di Via Aldo Rossi. Manganiello ha incrociato la strada del Diavolo in ben 11 occasioni ufficiali nel corso della sua carriera, con un bilancio complessivo che recita 7 vittorie rossonere, 2 pareggi e sole 2 sconfitte. L'ultima direzione di gara con i milanisti in campo risale al 3 febbraio 2026, una serata fortunata culminata con il netto successo per 3-0 in trasferta sul campo del Bologna, firmato dai gol di Ruben Loftus-Cheek, Adrien Rabiot e dal rigore di Christopher Nkunku.Decisamente più amaro il bilancio dei lagunari, che con il fischietto di Pinerolo contano appena una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte su 5 incroci totali. Curiosamente, l'ultimo precedente assoluto tra il Venezia e l'arbitro Manganiello risale al 27 aprile 2025, proprio in una sfida contro il Milan disputata allo stadio Pier Luigi Penzo. In quel frangente, gli arancioneroverdi capitolarono per 0-2 sotto i colpi di Christian Pulisic e Santiago Giménez, un precedente statistico che aggiunge pepe alla sfida di venerdì sera.