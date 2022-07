Vicenza-Milan ultima amichevole del precampionato: data, orario, luogo

(fonte: acmilan.com) "Dopo le trasferte europee di Colonia, Zalaegerszeg, Klagenfurt e Marsiglia, il pre-campionato del Milan si concluderà dentro i confini italiani. I rossoneri, infatti, scenderanno in campo sabato 6 agosto alle ore 19:00 allo stadio Menti per affrontare i padroni di casa del LR Vicenza, formazione che milita nel campionato di Serie C.