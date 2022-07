Calciomercato Milan – Piace un gioiello brasiliano: le ultime news

Calciomercato estivo in pieno fermento con il Milan campione d'Italia in carica che, di fatto, deve ancora portare a termine almeno 3-4 trattative. Mancano, infatti, i sostituti di Alessio Romagnoli in difesa e di Franck Kessié a centrocampo, oltre che due elementi di qualità sulla trequarti. Il tempo stringe e Paolo Maldini e Frederic Massara devono velocizzarsi per mettere presto i rinforzi a disposizione del tecnico Stefano Pioli.