Nizza-Milan, sono quattro i precedenti tra le due squadre | News

Domani si gioca l'amichevole Nizza-Milan, partita che si giocherà allo stadio Allianz Riviera di Nizza. I precedenti tra le due squadre

Domani terza amichevole stagionale per la squadra di Pioli. Va in scena Nizza-Milan, partita che si giocherà all'Allianz Riviera a partire dalle 20:30. Le due squadre, nel corso della storia, si sono affrontate solo in quattrooccasioni: la curiosità è che gli incontri si sono disputati tutti tra il 1959 e il 1962, durante "La Coppa dell'Amicizia". Il bilancio? Tre vittorie del Milan (3-1, 3-6 e 4-0) e un pareggio per 3 a 3. Kessié, Ziyech e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.