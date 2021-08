Nizza-Milan, il solito Leao in amichevole: volenteroso ma poco concreto

Il Milan ha pareggiato l'amichevole con il Nizza per 1-1. Rafael Leao ha giocato da titolare e ancora da prima punta, ma non ha convinto

Carmelo Barillà

Il Milan ha pareggiato l'amichevole con il Nizza per 1-1. Rafael Leao ha giocato da titolare e ancora da prima punta, ma non ha convinto. Il solito Leao, verrebbe da dire. Volenteroso sì, ma poco concreto, come spesso gli è accaduto nell'esperienza in rossonero. Pioli lo ha provato con insistenza da punta centrale in queste prime uscite stagionali, vuoi per necessità, vuoi per inculcargli qualche dettame tattico importante. Ma il portoghese continua ad essere uno "spirito libero". Non riesce a stare in area di rigore, per natura è portato a svariare e a giocare sull'esterno sinistro, ruolo a lui più congeniale.

Vorrei ma non posso. Questo è Leao. Perché è difficile mettere in discussione le sue qualità atletiche e tecniche. Ma sembra sempre tirare il freno a mano. E finché accade in amichevole potrebbe andare anche bene, il problema è che si ripete nelle gare ufficiali. Il Milan sembra averlo tolto dal mercato. La dirigenza, oltre a Stefano Pioli, ha fiducia in lui. Ma Leao deve dimostrare di meritare questa fiducia. Non si può vedere ancora per una stagione il giocatore molle palla al piede. Quello che non riesce a saltare l'uomo e non ripiega quando perde palla. No.

Sembra un po' quei ragazzini che sanno di essere bravi e all'oratorio si vantano, eludendo gli altri ma facendo poche cose concrete, quelli che badano alla spettacolarità. Ecco Leao è questo. Sembra dire: 'Guarda come dribblo', parafrasando un noto successo di Edoardo Vianello. Purtroppo per il Milan, però, il portoghese non sta avendo lo stesso successo del celebre cantante. E deve affrettarsi a cambiare passo e rotta. Perché, per rimanere in ambito musicale, 'L'estate sta finendo'.