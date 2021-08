Nizza-Milan, Pioli sperimenta in amichevole: Tonali scala in difesa e…

Nizza-Milan, amichevole terminata 1-1, è stata l'occasione per Stefano Pioli di sperimentare. Il tecnico ha provato una soluzione inedita

Carmelo Barillà

Nizza-Milan, amichevole terminata 1-1, è stata l'occasione per Stefano Pioli di sperimentare. Il tecnico ha provato una soluzione inedita, emersa soprattutto nel secondo tempo. Detto che in allenamento Pioli ha già messo in atto la costruzione a 3 da dietro, anche nella ripresa disputata all'Allianz Riviera si è vista la difesa a 3, ma con una novità. Ad abbassarsi tra Gabbia e Caldara, infatti, è stato Sandro Tonali. Il regista del Milan è andato in mezzo ai due centrali di difesa per iniziare la manovra. Ma non è tutto.

In fase di possesso il 4-4-2 si è trasformato in un 3-5-2. I terzini in campo nel secondo tempo, ovvero Conti e Ballo-Touré, si sono alzati di diverse decine di metri, ricordando la famosa "salida lavolpiana". Per chi non lo sapesse, parliamo dell'idea tattica sviluppata da Ricardo La Volpe a metà degli anni novanta, che ha ispirato diversi allenatori. Uno dei centrocampisti si abbassa tra i due difensori e costruisce la manovra dal basso, appunto.

Inoltre, i due esterni di centrocampo, Castillejo e Krunic, si sono accentrati, andando a riempire la zona mediana del campo, con Daniel Maldini a galleggiare tra centrocampo ed attacco. Le due punte, infine, si sono alternate. A turno, Giroud e Rebic si sono mossi incontro ed in profondità. Una soluzione molto interessante quella pensata da Pioli, che permetterà in futuro di alternare il gioco dal basso o di lanciare lungo sul Giroud o sull'Ibrahimovic di turno. Naturalmente siamo agli albori di questo esperimento, c'è da lavorare tanto, ma l'idea di Pioli merita sicuramente attenzione. Ilicic, Hauge e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.