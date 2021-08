Nizza-Milan, Pobega convince ma non basta: cosa ci ha detto l’amichevole

Tommaso Pobega ha giocato da titolare l'amichevole Nizza-Milan, terminata 1-1. Ecco l'analisi della prestazione del centrocampista

Pobega non ha ancora assimilato alla perfezione i dettami tattici di Pioli. Fa fatica a rincorrere gli avversari, preferirebbe avere più libertà di azione. Per lui il ruolo di mediano è un po' una "prigione", ma al momento è l'unico possibile al Milan. Non ha le caratteristiche per agire da trequartista. Potrebbe farlo ma in maniera atipica. Non ha sicuramente la visione di gioco e i piede per imbucare per gli attaccanti o gli esterni. Potrebbe fare il "10" alla Milinkovic-Savic. Fisico e tempi di inserimento, come il serbo della Lazio. Ma Pioli ne ha bisogno davanti alla difesa. Dunque o Pobega si adatta in fretta alla mediana a due o il Milan potrebbe andare con decisione sul mercato per cercare un centrocampista con altre caratteristiche.