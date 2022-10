Milan, prevista amichevole di lusso durante la sosta

La stagione è molto impegnativa in questo momento per il Milan, come per tutte le squadre impegnate nelle competizioni europee, ma poi ci sarà una lunga sosta. Sarà importante gestirla bene, senza abbassare troppo la tensione e restando in forma. Ecco perché il Milan sta studiando un ritiro a Dubai con un'amichevole di lusso durante la sosta, per non perdere l'abitudine alle grandi partite. Già lo scorso anno c'era stata una sfida con il Liverpool, ma decisamente più importante. Quella era una sfida europea, questa volta sarà una sfida araba. Perché infatti ci dovrebbe essere un Milan-Liverpool in amichevole a Dubai, proprio durante la sosta.