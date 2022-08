Balzaretti: “Milan esempio di come si lavora. De Ketelaere grande colpo”

Federico Balzaretti , ex difensore di Palermo e Juventus tra le altre, attuale direttore sportivo del Vicenza , ha parlato ai microfoni di Sportitalia prima dell'amichevole contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Ambiente bellissimo, una bella esperienza per i nostri ragazzi. Veniamo da una stagione difficile, ma incontriamo il Milan, con campioni incredibili. Ho detto ai ragazzi di carpire i segreti da questi grandi campioni . Abbiamo preso molti giovani, ma anche elementi di categoria ed esperienza come Scarsella e Rolfini. Siamo contenti sia dei ragazzi che del mister. Speriamo di fare una bella stagione, ci attende un girone difficile".

Balzaretti su Maldini e Massara:"Il Milan è un esempio di come si lavora, lo ha dimostrato col progetto che ha messo in atto. Conosco Frederic, l'ho avuto per dieci anni tra Palermo e Roma come direttore sportivo. De Ketelaere è un grande colpo, siamo curiosi di vederlo all'opera, anche se già si conosce".