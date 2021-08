Amichevole Real Madrid-Milan, Maignan para il rigore: come Donnarumma

Mike Maignan para il suo primo rigore con la maglia del Milan: fermato Bale in amichevole contro il Real Madrid. Come Donnarumma nel 2015

Mike Maignanpara il suo primo rigore con la maglia del Milan: fermato Gareth Bale in amichevole contro il Real Madrid. Il francese, arrivato dal Lille, è uno specialista in questo fondamentale e lo ha subito dimostrato. Per Maignan sono 11 i rigori neutralizzati sui 35 fronteggiati. E la sua parata ha fatto riaffiorare alla mente dei tifosi milanisti un gesto simile compiuto da Gianluigi Donnarumma. L'allora estremo difensore del Milan, entrò dalla panchina e parò il rigore di Toni Kroos nel 2015, a soli 16 anni.