Calciomercato Milan, top news: le ultime su Ilicic, Isco e Pobega | News

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 8 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. In primo piano il futuro di Josip Ilicic. Il fantasista sloveno vuole solo i rossoneri, ma non c'è accordo l'accordo tra i due club. Trattativa, dunque, in fase di stallo. Il Diavolo continua a lavorare per rinforzare la trequarti. Isco è uno dei nomi più accostati al Milan e, in occasione della gara di oggi contro il Real Madrid, Maldini e Massara proveranno a fare la prima mossa. Un occhio di riguardo anche sul fronte delle uscite. Tommaso Pobega, diversamente da quanto detto, potrebbe nuovamente lasciare i rossoneri in prestito. Sul centrocampista ci sono gli occhi di Sampdoria e Spezia.