Amichevole Real Madrid-Milan 0-0: il report del match di Klagenfurt | News

Real Madrid - Milan, gara disputatasi questo pomeriggio a Klagenfurt, è terminata 0-0: ecco il report pubblicato dai rossoneri

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com)

Nella quinta amichevole del precampionato, e contro un avversario agguerrito del Real Madrid , i rossoneri hanno avuto una buona indicazione di dove sono in vista della prossima stagione. Finisce 0-0 , un po' ingannevole visto il volume di occasioni, soprattutto nel primo tempo. Il Milan è partito brillantemente e ha causato più volte problemi alla linea difensiva del Real; Leão era una minaccia costante sulla sinistra. I rossoneri hanno tenuto largamente la difesa, ma ai Los Blancos è stato concesso un rigore. Bale si è fatto avanti per prendere, ma Maignanè sceso abilmente per tenere fuori il calcio di rigore. Nel secondo tempo i ritmi si sono leggermente abbassati, anche a causa dei vari cambi operati da entrambi gli allenatori. È finito tutto quadrato in una partita, che ha dato molti buoni segnali. I rossoneri ora affrontano una settimana di allenamento a Milanello in vista dell'amichevole di sabato contro il Panathinaikos a Trieste.

Dopo appena due minuti, Leão entra in area nel tentativo di infilare il cross di Saelemaekers, ma la palla viene respinta proprio mentre il portoghese sta per tirare. Pochi istanti dopo, un'occasione è caduta su Theo , che ha colto Courtois fuori con il tiro del primo tempo, che ha colpito il palo. Il gioco si è aperto ed entrambe le parti hanno minacciato ad ogni attacco; all'undicesimo minuto la conclusione di Leão in curva è volata a lato dopo un'ottima azione di recupero. Rimaniamo avanti, questa volta con Rafa al servizio di Brahim, ma il cross viene tagliato da Marcelo (16'). Il Real ha fatto il primo tentativo al 27'; Isco non è riuscito a testare Maignan, tuttavia. Un minuto dopo è ancora Isco a minacciare la porta rossonera, girandosi e lanciando un tiro veloce, che colpisce un palo. Los Blancos ha mantenuto la pressione mentre Alaba ha costretto un grande salvataggio da Maignan . Anche Bale ci prova, ma Maignan batte in corner la conclusione dalla lunga distanza del gallese. Dopo che Courtois ha negato Krunić, il Real ha rotto rapidamente e ha vinto un rigore per un fallo su Bale ma Calabria; Maignan ha salvato !

La squadra spagnola ha iniziato il secondo tempo come la migliore delle due squadre e ha colpito la traversa con Modrić . Il Milan si riprende e Rebić colpisce di testa, prima che il tiro di Brahim a giro venga parato in angolo da Lunin. Ci sono stati molti cambiamenti e meno momenti di vera emozione; Il Milan ci prova fino al fischio finale ma non ci sono gol: 0-0 a Klagenfurt.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois (46' Lunin); Vázquez (71' Marvin), Nacho, Alaba (46' Militão), Marcelo (46' Miguel); Casemiro (46' Bianco), Modrić (61' Ødegaard); Rodrygo (71' Arribas), Isco (85' Chust), Bale (46' Vinícius); Jovic (46' Mariano). Sost.: Luis Lopez. Allenatore: Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (76' Kalulu), Tomori, Romagnoli (62' Kjær), Hernández (82' Ballo-Touré); Tonali (82' Maldini), Krunic; Saelemaekers (82' Pobega), Díaz (82' Castillejo), Leão (46' Rebić); Giroud. Sost.: Plizzari, Tătărușanu; Gabbia; Di Gesù, Robotti. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Walter Altmann (AUT).

Ammoniti: 40' Calabria (M).