Il Milan, in questi minuti, ha concluso la partita amichevole contro il Trento, giocata a Milanello a porte chiuse. Secondo quanto ci è stato comunicato, il secondo tempo è terminato da pochi minuti sullo 0-1. In gol al 69' Sipos. Per i rossoneri sono entrati in campo, Zeroli, Traorè, Camarda, Eletu, Nsiala e Jimenez. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo rossonero? >>>