Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, un obiettivo di mercato del Milan sarebbe vicino al trasferimento in Premier League . Stiamo parlando del giovane attaccante Hugo Ekitike .

Classe 2002, di nazionalità francese e di proprietà del PSG. Ekitike si mise in mostra durante la stagione 21/22 quando, in prestito al Reims, realizzò 11 gol in 27 presenze. Durante l'ultima annata, invece, con la maglia dei parigini ha trovato solo 4 reti e 4 assist in 32 partite. Accostato più volte al mercato del Milan, il giovane centravanti sembrava poter essere l'opzione giusta per l'attacco rossonero.