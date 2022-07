Domani prima amichevole per il Milan di Pioli: si rivedrà Kjaer

Domani pomeriggio, alle ore 17:00, prima amichevole stagionale del Milan di Stefano Pioli. Una buona occasione per il danese. Le ultime

Daniele Triolo

Come ricordato da 'Tuttosport' in edicola questa mattina, domani il Milan di Stefano Pioli disputerà la prima amichevole della stagione 2022-2023 (CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME E DOVE VEDERLA).

Milan, ecco il primo test match della stagione 2022-2023

L'avversario di mercoledì 13 luglio, alle ore 17:00, nel centro sportivo rossonero di Milanello, sarà l’ASD Lemine Almenno, formazione del girone B del campionato regionale d’Eccellenza. È ipotizzabile, secondo il quotidiano torinese, che Pioli dia spazio a quei giocatori del Milan che hanno iniziato la preparazione sin dal primo giorno di ritiro, lo scorso lunedì 4 luglio.

Una maglia da titolare, dunque, per Junior Messias, Brahim Díaz e Ante Rebić, nel 4-2-3-1, alle spalle di Olivier Giroud. A centrocampo, minuti per Yacine Adli e Tommaso Pobega. Ma sarà in difesa la 'novità' più interessante, giacché dovrebbe rivedersi Simon Kjaer, che non gioca dallo scorso 1° dicembre 2021, quando si lesionò i legamenti del ginocchio sinistro durante Genoa-Milan di campionato.

Non ci sarà, invece, nella prima amichevole stagionale del Milan di Pioli il neo-acquisto Divock Origi. L'attaccante belga prosegue nel suo allenamento differenziato: tornerà in gruppo ai primi del prossimo mese, pronto per il debutto in Serie A in Milan-Udinese del 13 agosto.