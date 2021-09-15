Christian Vieri, ex attaccante del Milan tra le altre, ha speso delle belle parole nei confronti del Milan: ecco il suo pensiero
VIDEO - Liverpool-Milan, le ultime sulla rifinitura da Milanello
Intervenuto durante una diretta su Twitch della 'Bobo Tv', Christian Vieri ha parlato del Milan. Queste le parole dell'ex attaccante. "Il Milan? Si capisce che è squadra vera. Contro la Lazio non giocava Giroud, poi è entrato Ibra che fa la differenza a 40 anni. Leao, che diciamo sempre che deve fare più gol, ha tanta qualità. Insomma la rosa è molto ampia. Quello che si nota è il miglioramento graduale che la squadra sta facendo rispetto al percorso iniziato con Pioli". Ecco le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Liverpool-Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Calciomercato, non solo Gonçalo Ramos: Mendes spinge per portare Casadó al Milan
Ultime Notizie
Milan, accordo trovato per Gonçalo Ramos. Calvelli nominato nuovo CEO. La giornata di Cardinale a Casa Milan
News Calciomercato
Gonçalo Ramos, l'acquisto più oneroso nella storia del Milan: cifre, ingaggio e impatto a bilancio dell'affare
Interviste
Tutto sul mercato del Milan con Bendoni: da Ramos a Hjulmand e Amorim
Live
Mercato Milan Live | È fatta per Gonçalo Ramos. Summit in sede con Cardinale
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti