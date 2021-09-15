VIDEO - Liverpool-Milan, le ultime sulla rifinitura da Milanello

Intervenuto durante una diretta su Twitch della 'Bobo Tv', Christian Vieri ha parlato del Milan. Queste le parole dell'ex attaccante. "Il Milan? Si capisce che è squadra vera. Contro la Lazio non giocava Giroud, poi è entrato Ibra che fa la differenza a 40 anni. Leao, che diciamo sempre che deve fare più gol, ha tanta qualità. Insomma la rosa è molto ampia. Quello che si nota è il miglioramento graduale che la squadra sta facendo rispetto al percorso iniziato con Pioli". Ecco le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Liverpool-Milan.