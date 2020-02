Verso Milan-Torino: in mattinata la rifinitura dei rossoneri

VERSO MILAN-TORINO – La squadra di Stefano Pioli si troverà questa mattina a Milanello per svolgere la rifinitura in vista di Milan-Torino. A seguire la conferenza stampa del tecnico emiliano che incontrerà i giornalisti alle 13.30. A seguire con ogni probabilità la lista dei convocati per il match contro i granata in programma lunedì sera alle ore 20.45. Intanto, ieri il Milan Primavera ha vinto 3-0 a Parma: vuoi sapere chi ha segnato? Continua a leggere>>>

