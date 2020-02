Primavera, Parma-Milan 0-3: netta vittoria per i rossoneri

NEWS MILAN – Vittoria del Milan Primavera di Federico Giunti, che continua la volata in Primavera 2. Altra vittoria a consolidare il primato in classifica. Battuto il Parma in trasferta per 0-3.

In gol per i giovani rossoneri Olzer al 15′ su calcio di rigore a sbloccare il match. Nella ripresa i rossoneri corrono qualche rischio, ma riescono a mettere in ghiaccio il match con le reti di Frigerio al 64′ e Riccardo Tonin al 67′. Un uno-due che taglia le gambe agli avversari e che fissa il punteggio sul definitivo 0-3. Si tratta della 13.a vittoria consecutiva in campionato per il Milan Primavera. Con questa ennesima vittoria, i rossoneri salgono a quota 47 punti in classifica. Vicina la promozione diretta in Primavera 1.

Nel frattempo il Milan di Stefano Pioli si appresa a rituffarsi in campionato dopo la disfatta derby, ma con più voglia dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia contro la Juventus. Ecco la preview di Milan-Torino: guarda il video >>>

