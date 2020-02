VIDEO MILAN – Tante partite in pochi giorni. Tutte a San Siro. Quella di lunedì sarà la quinta consecutiva per i rossoneri nello stadio amico. Milan-Torino si era già giocata poco più di due settimane fa in Coppa Italia, con il successo milanista ai supplementari. In campionato, però, il Milan non vince da sei partite col Toro. Per la presentazione del match, guarda la video news.

