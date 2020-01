Verso Milan-SPAL: Conti favorito su Calabria

MILAN-SPAL – Il Milan si prepara ad affrontare mercoledì sera la SPAL in Coppa Italia, nel match valido per gli ottavi di finale. Chi passerà il turno affronterà il Torino di Mazzarri che alcuni giorni fa ha eliminato ai calci di rigore il Genoa. Andrea Conti appare in vantaggio sull’acciaccato Davide Calabria, uscito malconcio ieri a Cagliari a causa di una torsione innaturale della caviglia destra. Il laterale verrà valutato nelle prossime ore, ma l’ex Atalanta sarebbe stato comunque in vantaggio per una maglia da titolare viste le recenti due panchine consecutive. Ecco la moviola del match di ieri>>>

