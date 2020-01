Verso Milan-Sampdoria – Out Rodríguez, Borini e Rebic: i motivi

NEWS MILAN – Domani pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà a ‘San Siro‘ la sfida Milan-Sampdoria, valevole per il 18° turno di Serie A.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli, per l’occasione, non ha convocato Lucas Biglia, che ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra nei giorni scorsi, ma, al contempo, ha anche lasciato a casa Ricardo Rodríguez, Fabio Borini ed Ante Rebic.

Per Rodríguez, risentimento alla zona inguinale; per Rebic, lombalgia. Questi i motivi della loro esclusione. Borini, invece, non prenderà parte al match per scelta tecnica. Per l’elenco completo dei convocati del Diavolo, continua a leggere >>>

