Serie A – Verso Milan-Sampdoria, i convocati di Pioli: c’è Ibrahimovic

NEWS MILAN – Al termine dell’allenamento di rifinitura al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei convocati per Milan-Sampdoria, gara in programma domani pomeriggio, alle ore 15:00, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro.

Assente, come noto, Lucas Biglia, costretto a fermarsi per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra; presente, invece, come ampiamente previsto il nuovo acquisto rossonero, Zlatan Ibrahimovic, apparso già piuttosto in forma in questi suoi primi allenamenti con i compagni a Milanello.

Qui di seguito la lista completa dei calciatori rossoneri disponibili per Milan-Sampdoria:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina;

DIFENSORI: Calabria, Caldara, Conti, Gabbia, Theo Hernández, Musacchio, Romagnoli;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessié, Krunić, Paquetá;

ATTACCANTI: Castillejo, Ibrahimović, Rafael Leão, D. Maldini, Piątek, Suso.

Intanto, sul fronte mercato, sembra ancora piuttosto frenata la trattativa per portare a Milano il difensore del Barcellona, il francese Jean-Clair Todibo: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android