Verso Milan-Genoa, Di Stefano: “Donnarumma non recupera, gioca Begovic”

NEWS MILAN – Ormai sembra certo che Gianluigi Donnarumma salterà Milan-Genoa. Il portiere rossonero non ha ancora recuperato appieno dal problema alla caviglia. L’ulteriore conferma arriva da Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24. Non sarà convocato Gigio per il match di domenica.

Spazio dunque dal primo minuto ad Asmir Begovic. Per lui esordio da titolare in Serie A. Sarà anche il quarto portiere a giocare da titolare in questa stagione, dopo i fratelli Gigio e Antonio Donnarumma, e Pepe Reina. Begovic ha già giocato nel finale di Fiorentina-Milan, entrato nella ripresa al posto di Gigio Donnarumma. L'ex portiere del Chelsea si è subito messo in mostra con due ottimi interventi. Ed ha anche sfiorato la parata sul calcio di rigore di Pulgar.

