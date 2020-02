Verso il Derby: l’ultimo allenamento a Milanello prima di Inter-Milan

ULTIME MILAN – Ultimo allenamento a Milanello per i rossoneri in ottica Derby, prima della rifinitura di domani. Presenti per assistere al lavoro dei rossoneri Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara.

Squadra in campo alle 16.30 circa dopo aver svolto l’intera fase di riscaldamento in palestra; sul rialzato alle spalle degli spogliatoi il gruppo ha iniziato con un torello nel cerchio di centrocampo, proseguendo poi nel lavoro tecnico con una serie di esercitazioni su cross e tiri in porta.

Spazio poi alla parte tattica dell’allenamento. Esercitazioni sulle palle inattive e partitella su campo ridotto per chiudere l’impegno odierno. La lista dei convocati per il Derby verrà diramata domani.

Fonte: acmilan.com

