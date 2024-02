Alle ore 14:30, al 'Puma House of Football', è cominciato il match tra Milan e Braga, valevole per gli ottavi di finale di Youth League, che al momento, al termine del primo tempo, recita 1-0 per i rossoneri. A sbloccare la sfida ci ha pensato Diego Sia, che prima aveva anche sbagliato un rigore da lui stesso conquistato. Come appreso dalla nostra redazione all'ex 'Centro Sportivo Vismara' sono presenti Geoffrey Moncada, Antonio D'Ottavio, Vincenzo Vergine, Stefano Pioli e Luka Jovic.